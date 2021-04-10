"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетик" и "Алавес" сильнейшего не выявили.
Матч в Бильбао завершился нулевой ничьей.
"Атлетик" – "Алавес" - 0:0
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа, Лекуэ, Баленсиага, Унаи Лопес (Дани Гарсия, 64), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 69), Ибаи Гомес (Муниаин, 64), Морсильо (Беренгер, 69), Вильялибре (Уильямс, 63).
"Алавес": Пачеко, Тачи, Лежен, Агиррегабириа, Химо Наварро, Батталья, Хота (Пере Понс, 75), Пина (Ману Гарсия, 78), Риоха (Мендес, 75), Лукас Перес (Сайнс, 85), Хоселу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14