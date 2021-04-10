"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"

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В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетик" и "Алавес" сильнейшего не выявили.

Матч в Бильбао завершился нулевой ничьей.

"Атлетик" – "Алавес" - 0:0

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа, Лекуэ, Баленсиага, Унаи Лопес (Дани Гарсия, 64), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 69), Ибаи Гомес (Муниаин, 64), Морсильо (Беренгер, 69), Вильялибре (Уильямс, 63).

"Алавес": Пачеко, Тачи, Лежен, Агиррегабириа, Химо Наварро, Батталья, Хота (Пере Понс, 75), Пина (Ману Гарсия, 78), Риоха (Мендес, 75), Лукас Перес (Сайнс, 85), Хоселу.

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