"Атлетик" не сумел победить клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

Теги атлетик бильбао

"Атлетик" не сумел победить клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании клуб третьего дивизиона "Форментера" сыграл вничью с "Атлетиком".

"Форментера" – "Атлетик" - 1:1 (0:0)
Голы: Фернандо Линьян, 60 - 1:0, Рауль Гарсия, 63 - 1:1

"Форментера": Маркос, Антонио, Фернандес, Фоби, Габриэль (Гонсалес, 83), Роса, Фернандо Линьян, Техера, Гармендия, Риера (Бонилья, 74), Омар (Ромеро, 80).

"Атлетик": Аррисабалага, Саборит, Эчейта, Оскар Хиль, Иньиго Лекуэ, Беньят, Микель Весга, Сусаета, Акече (Муньос, 74), Сабин Мерино, Кике Сола (Рауль Гарсия, 62).

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