"Атлетик" не забил в трех турах Ла Лиги подряд впервые за последние шесть лет

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде проиграл "Атлетико" со счетом 0:2.

Ранее баскский клуб сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" (0:0) и уступил "Жироне" (0:2).

Стоит отметить, что "Атлетик" не сумел забить уже в трех матчах Ла Лиги подряд. В последний раз такое случилось с командой в 2012 году.

Напомним, что "Атлетик" победил "Спартак" (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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