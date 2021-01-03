"Атлетик", несмотря на победу, уволил главного тренера

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"Атлетик", несмотря на победу, уволил главного тренераРуководство "Атлетика" из Бильбао решило уволить главного тренера Гаиску Гаритано, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с тренером в отставку отправлен и весь его штаб.

В клубе приняли решение разорвать договор со специалистом, несмотря на победу в сегодняшнем матче против "Эльче" (1:0). На данный момент баски занимают 9 место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Напомним, Гаритано начал руководить командой в декабре 2018 года и смог вывести ее в финал Кубка Испании.

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