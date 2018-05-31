"Атлетик" объявил имя нового главного тренера

Теги эдуардо бериццоатлетик бильбао

"Атлетик" объявил имя нового главного тренера

Аргентинец Эдуардо Бериццо возглавил "Атлетик" из Бильбао.

Как сообщает официальный сайт клуба, с наставником был заключен контракт на один сезон.

Напомним, что ранее Бериццо возглавлял "Севилью", однако он заболел раком и покинул клуб. Позже он поборол болезнь.

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