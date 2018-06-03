"Атлетик" объявил о переходе опытного хавбека

Полузащитник "Эйбара" Дани Гарсия стал игроком "Атлетика", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался клубу из Бильбао бесплатно, так как его контракт с "Эйбаром" истекает летом. Гарсия подписал с "Атлетиком" контракт до лета 2022 года с суммой отступных в 70 миллионов евро.

28-летний Гарсия выступал за "Эйбар" с 2014 года, провел за клуб 170 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Аликанте", "Хетафе" и "Реал Сосьедад". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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