"Атлетик" объявил о продлении контракта с Адурисом

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"Атлетик" объявил о продлении контракта с Адурисом

"Атлетик" продлил контракт с нападающим Арисом Адурисом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2019 года. Сумма отступных в контракте форварда составит 40 миллионов евро.

36-летний Адурис выступает за "Атлетик" с 2002 по 2004 годы, с 2006 по 2008 годы, а также с 2012 года, провел за клуб 337 матчей и забил 154 гола. За сборную Испании сыграл 13 матчей и забил 2 мяча. Также играл за "Аурреру", "Бургос", "Вальядолид", "Мальорку" и "Валенсию". Обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро. | http://soccernews.ru

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