"Атлетик" объявил о продлении контракта с Эррерином

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"Атлетик" объявил о продлении контракта с Эррерином

"Атлетик" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Яго Эррерином.

29-летний страж ворот заключил с баскским клубом соглашение до лета 2021 года. Сумма отступных в новом договоре составляет 50 миллионов евро.

В этом сезоне Эррерин сыграл за "Атлетик" 15 матчей и пропустил 9 голов.

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