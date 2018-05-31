"Атлетик" объявил о продлении контракта с лидером команды

Теги атлетик бильбаорауль гарсия

"Атлетик" объявил о продлении контракта с лидером команды
Полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт басков.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

31-летний Гарсия выступает за "Атлетик" с 2015 года, провел за клуб 135 матчей и забил 39 голов. Ранее играл за "Осасуну" и "Атлетико". За сборную Испании сыграл 2 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Испании, победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетик" объявил имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов