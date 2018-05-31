"Атлетик" объявил о продлении контракта с лидером команды



Полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт басков.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

31-летний Гарсия выступает за "Атлетик" с 2015 года, провел за клуб 135 матчей и забил 39 голов. Ранее играл за "Осасуну" и "Атлетико". За сборную Испании сыграл 2 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Испании, победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

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