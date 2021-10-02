"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен
"Атлетик" Бильбао минимально обыграл "Алавес" в баскском дерби в матче восьмого тура Ла Лиги благодаря голу Рауля Гарсии.
"Атлетик" - "Алавес" - 1:0
Гол: Рауль Гарсия, 44 - 1:0.
"Атлетик" - Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 77), Беренгер (Уильямс, 66), Уильямс, Муниаин (Саррага, 78).
"Алавес" - Пачеко, Агиррегабириа (Ману Гарсия, 74), Лагуардиа, Химо Наварро, Мязга, Дуарте, Мойя (Пельистри, 82), Лум (Пина, 74), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Силла (Хоселу, 46), Риоха.
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14