"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги

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"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла ЛигиФото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

"Атлетик" Бильбао минимально обыграл "Алавес" в баскском дерби в матче восьмого тура Ла Лиги благодаря голу Рауля Гарсии.

"Атлетик" - "Алавес" - 1:0

Гол: Рауль Гарсия, 44 - 1:0.

"Атлетик" - Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 77), Беренгер (Уильямс, 66), Уильямс, Муниаин (Саррага, 78).

"Алавес" - Пачеко, Агиррегабириа (Ману Гарсия, 74), Лагуардиа, Химо Наварро, Мязга, Дуарте, Мойя (Пельистри, 82), Лум (Пина, 74), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Силла (Хоселу, 46), Риоха.

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