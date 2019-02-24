"Атлетик" обыграл "Эйбар" в чемпионате Испании (видео голов)
"Атлетик" переиграл "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Победный гол в ворота "Эйбара" забил полузащитник Рауль Гарсия в самом начале матча.
"Атлетик" - "Эйбар" - 1:0 (1:0)
Гол: Рауль Гарсия, 1.
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 72), Эчеварриа (Сан-Хосе, 63), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 90), Иньяки Уильямс.
"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель (Педро Леон, 81), Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Диоп (Эскаланте, 60), Хоан Хордан, Орельяна, Кике (Серхио Энрич, 60), Шарлес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Валенсия
|24
|32
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19