"Атлетик" обыграл "Эйбар" в чемпионате Испании (видео голов)

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"Атлетик" обыграл "Эйбар" в чемпионате Испании (видео голов)

"Атлетик" переиграл "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Победный гол в ворота "Эйбара" забил полузащитник Рауль Гарсия в самом начале матча.

"Атлетик" - "Эйбар" - 1:0 (1:0)

Гол: Рауль Гарсия, 1. 

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 72), Эчеварриа (Сан-Хосе, 63), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 90), Иньяки Уильямс.

"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель (Педро Леон, 81), Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Диоп (Эскаланте, 60), Хоан Хордан, Орельяна, Кике (Серхио Энрич, 60), Шарлес.

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