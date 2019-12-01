"Атлетик" обыграл "Гранаду" и вошел в топ-5 Примеры
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Гранаду" со счетом 2:0. Победу баскскому клубу принесли голы Рауля Гарсии и Юри Берчиче.
Благодаря победе "Атлетик" поднялся на пятое место в турнирной таблице Примеры и отстает от зоны Лиги Чемпионов только по разнице мячей. "Гранада" осталась на девятой позиции.
"Атлетик" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Рауль Гарсия, 41 (с пенальти) - 1:0, Берчиче, 83 - 2:0
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 65), Сансет (Лекуэ, 72), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 82), Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Севилья
|15
|30
|3
|Барселона
|13
|28
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|7
|Валенсия
|15
|23
|8
|Хетафе
|14
|21
|9
|Гранада
|15
|21
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|15
|6