"Атлетик" обыграл "Гранаду" и вошел в топ-5 Примеры

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Гранаду" со счетом 2:0. Победу баскскому клубу принесли голы Рауля Гарсии и Юри Берчиче.

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на пятое место в турнирной таблице Примеры и отстает от зоны Лиги Чемпионов только по разнице мячей. "Гранада" осталась на девятой позиции.

"Атлетик" – "Гранада" - 2:0 (1:0)

Голы: Рауль Гарсия, 41 (с пенальти) - 1:0, Берчиче, 83 - 2:0

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Кордоба (Ибаи Гомес, 65), Сансет (Лекуэ, 72), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 82), Уильямс.

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