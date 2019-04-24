"Атлетик" обыграл "Леганес", а "Эспаньол" и "Сельта" сыграли вничью (видео голов)

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"Атлетик" обыграл "Леганес", а "Эспаньол" и "Сельта" сыграли вничью (видео голов)

"Леганес" минимально проиграл "Атлетику" в матче 34-го тура Ла Лиги.

Победу команде помог одержать нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, забив в свои ворота.

"Леганес" - "Атлетик" - 0:1

Гол: Эн-Несири, 43 (в свои ворота)

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Омеруо, Сиовас (Бустинса, 46), Тарин (Эль-Жар, 77), Кравец (Брэйтуэйт, 68), Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо, Каррильо, Эн-Несири.

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Альварес (Баленсиага, 78), Нуньес, Сан-Хосе, Микель Рико, Адурис (Кодро, 81), Иньяки Уильямс (Де Маркос, 87), Кордоба.

В параллельном матче тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Севилья" обменялись голами. 

"Эспаньол" - "Сельта" - 1:1 (1:0)

Голы: У Лэй, 33 - 1:0, Гомес, 72 - 1:1. 

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду (Дуарте, 67), Эрмосо, Гранеро (Серхио Гарсия, 76), Дардер, Рока, Мелендо, У Лэй, Борха Иглесиас (Феррейра, 87).

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Оласа, Костас, Худт, Будебуз (Юльсагер, 78), Окай Йокушлу (Систо, 66), Лоботка, Хосабед Санчес, Аспас (Кабраль, 90+2), Гомес.

"Атлетик" с 49 баллами занимает 7 место в турнирной таблице Примеры. "Леганес с 41 очком располагается на 12 позиции. "Эспаньол", имея в активе 43 балла, расположился на 10 строчке, а "Сельта" с 36 очками расположилась на 15 месте. 

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