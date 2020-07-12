"Атлетик" обыграл "Леванте" и вышел на 7-е место в чемпионате Испании

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"Атлетик" обыграл "Леванте" и вышел на 7-е место в чемпионате Испании

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Леванте" со счетом 2:1. Победу баскскому клубу принес дубль Рауля Гарсии. В составе хозяев отличился Энис Барди.

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на седьмое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы. "Леванте" остался на 12-й позиции.

"Леванте" – "Атлетик" - 1:2 (0:2)
Голы: Рауль Гарсия, 4 - 0:1, Рауль Гарсия, 45 - 0:2, Барди, 71 - 1:2

"Леванте": Фернандес, Постиго, Везу, Дуарте, Клерк, Кампанья, Барди, Вукчевич (Радоя, 62), Рочина, Майораль, Моралес (Рохер Марти, 62).

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Кордоба, 67), Весга, Рауль Гарсия, Унаи Лопес, Муниаин, Уильямс (Лекуэ, 67).

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