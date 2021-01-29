"Атлетик" обыграл обидчика "Реала" в Кубке Испании

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"Атлетик" обыграл обидчика "Реала" в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Алькояно" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Победу баскскому клубу принесли голы Асьера Вильялибре и Иньяки Уильямса. В составе хозяев отличился Пабло Карбонелл.

Стоит отметить, что в предыдущем раунде турнира "Алькояно" сенсационно обыграл мадридский "Реал".

"Алькояно" – "Атлетик" - 1:2 (1:0)
Голы: Карбонелл, 39 - 1:0, Вильялибре, 53 - 1:1, Уильямс, 78 - 1:2

"Атлетик": Эскьета, Нуньес, Лекуэ, Йерай Альварес, Берчиче, Сансет (Муниаин, 46), Весга, Беренгер (Уильямс, 66), Унаи Лопес (Дани Гарсия, 66), Морсильо (Рауль Гарсия, 46), Вильялибре (Капа, 82).

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