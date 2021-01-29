"Атлетик" обыграл обидчика "Реала" в Кубке Испании
В матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Алькояно" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Победу баскскому клубу принесли голы Асьера Вильялибре и Иньяки Уильямса. В составе хозяев отличился Пабло Карбонелл.
Стоит отметить, что в предыдущем раунде турнира "Алькояно" сенсационно обыграл мадридский "Реал".
"Алькояно" – "Атлетик" - 1:2 (1:0)
Голы: Карбонелл, 39 - 1:0, Вильялибре, 53 - 1:1, Уильямс, 78 - 1:2
"Атлетик": Эскьета, Нуньес, Лекуэ, Йерай Альварес, Берчиче, Сансет (Муниаин, 46), Весга, Беренгер (Уильямс, 66), Унаи Лопес (Дани Гарсия, 66), Морсильо (Рауль Гарсия, 46), Вильялибре (Капа, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14