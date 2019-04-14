"Атлетик" обыграл "Райо Вальекано" благодаря дублю Уильямса

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"Атлетик" обыграл "Райо Вальекано" благодаря дублю Уильямса

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Райо Вальекано" со счетом 3:2. Счет на 2-й минуте открыл Иньяки Уильямс, но перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Алекс Морено. В начале второго тайма "Атлетик" вновь вышел вперед благодаря Уильямса, который оформил дубль. Через некоторое время Рауль Гарсия увеличил преимущество хозяев. В концовке встречи Рауль де Томас сократил разрыв в счет.

Благодаря победе "Атлетик" ворвался в зону еврокубков, поднявшись на седьмое место и набрав 47 очков. "Райо Вальекано" остался в зоне вылета, на 19-м месте, имея в активе 27 очков.

"Атлетик" – "Райо Вальекано" - 3:2 (1:1)
Голы: Уильямс, 2 - 1:0, Морено, 45 - 1:1, Уильямс, 50 - 2:1, Рауль Гарсия, 72 - 3:1, де Томас, 85 - 3:2

"Атлетик": Яго Эррерин, Де Маркос, Мартинес, Берчиче (Иньиго Лекуэ, 61), Йерай Альварес, Дани Гарсия (Лопес, 58), Рауль Гарсия, Беньят, Кордоба, Муниаин, Иньяки Уильямс.

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Амат, Тито, Морено (Гарсия, 73), Посо (Ди Санто, 79), Медран (Эмбарба, 69), Бебе, Суарес, Ба, де Томас.

Удаление: Адвинкула (52).

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