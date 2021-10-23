"Атлетик" обыграл "Вильярреал" и приблизился к зоне еврокубков

Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1.

Победу баскам принесли голы Рауля Гарсии и Икера Муниаина. В составе "подводников" отличился Франсис Коклен.

"Атлетик", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 11 очками остался на 13-й позиции.

"Атлетик" – "Вильярреал" - 2:1 (1:1)

Голы: Рауль Гарсия, 14 - 1:0, Коклен, 32 - 1:1, Муниаин, 77 (с пенальти) - 2:1

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 90), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 72), Беренгер (Саррага, 87), Уильямс (Вильялибре, 72), Муниаин (Уильямс, 88).

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Раба, 63), Коклен (Альберто Морено, 63), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 21), Данджума.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru