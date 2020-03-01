"Атлетик" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионате Испании
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Вильярреал" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.
Благодаря победе "Атлетик" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" остался на восьмой позиции.
"Атлетик" - "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Рауль Гарсия, 56 (с пенальти) - 1:0
"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Дани Гарсия, Кордоба (Нуньес, 82), Рауль Гарсия, Ибаи Гомес (Уильямс, 52), Муниаин (Сансет, 73), Весга.
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Пенья, Касорла (Чуквуэзе, 67), Иборра (Замбо-Ангисса, 58), Онтиверос (Мойсес Гомес, 75), Тригерос, Жерар Морено, Пако Алькасер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14