"Атлетик" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионате Испании

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Вильярреал" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" остался на восьмой позиции.

"Атлетик" - "Вильярреал" - 1:0 (0:0)

Гол: Рауль Гарсия, 56 (с пенальти) - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Дани Гарсия, Кордоба (Нуньес, 82), Рауль Гарсия, Ибаи Гомес (Уильямс, 52), Муниаин (Сансет, 73), Весга.

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Пенья, Касорла (Чуквуэзе, 67), Иборра (Замбо-Ангисса, 58), Онтиверос (Мойсес Гомес, 75), Тригерос, Жерар Морено, Пако Алькасер.

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