"Атлетик" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионате Испании

Теги атлетик бильбаовильярреал

"Атлетик" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионате Испании

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Вильярреал" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" остался на восьмой позиции.

"Атлетик" - "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Рауль Гарсия, 56 (с пенальти) - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Дани Гарсия, Кордоба (Нуньес, 82), Рауль Гарсия, Ибаи Гомес (Уильямс, 52), Муниаин (Сансет, 73), Весга.

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Пенья, Касорла (Чуквуэзе, 67), Иборра (Замбо-Ангисса, 58), Онтиверос (Мойсес Гомес, 75), Тригерос, Жерар Морено, Пако Алькасер.

Не пропустите: "Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии

"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов