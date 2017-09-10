"Атлетик" обыграл "Жирону"

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"Атлетик" обыграл "Жирону"В матче 3-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" из Бильбао дома обыграл "Жирону" со счетом 2:0.

"Атлетик" - "Жирона" - 2:0

Голы: Муниаин, 25 - 1:0, Адурис, 53 - 2:0.

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Нуньез, Ляпорт, Баленсиага, Сан Хосе, Бенат (Акече, 77), Уильямс, Гарсия, Муниаин (Сабин, 84), Адурис (Итурраспе, 65).

"Жирона": Ираисос, Алкала, Эспиноса, Муньеса, Маффео (Мохика, 67), Понс, Гранелль (Луис, 71), Адай, Порту (Кайоде, 65), Гарсия, Стуани.

Напомним, ранее "Депортиво" уступил "Реалу Сосьедад". | soccernews.ru

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4 Атлетик Бильбао 3 7
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11 Жирона 3 4
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