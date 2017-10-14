"Атлетик" одержал минимальную победу над "Севильей"

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"Атлетик" одержал минимальную победу над "Севильей"

В рамках восьмого тура испанской Примеры "Атлетик" на своём поле минимально обыграл "Севилью" благодаря голу Микеля Весги.

"Атлетик" – "Севилья" - 1:0

Гол: Микель Весга, 43 - 1:0.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе, Микель Весга, Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 71), Сусаета (Сабин Мерино, 90), Кордоба (Итурраспе, 84), Адурис.

"Севилья": Рико, Кьер, Кароль, Коршья (Нолито, 60), Лангле, Писарро, Нзонзи (Крон-Дели, 21), Навас, Васкес, Корреа (Муриэль, 77), Бен-Йеддер.

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