"Атлетик" одержал волевую победу над "Леванте", забив победный гол на 88-й минуте
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Леванте" со счетом 2:1. В концовке первого тайма гости открыли счет, отличился Серхио Постиго. Впрочем, во второй половине встречи баски добыли победу благодаря голам Икера Муниаина и Андера Капы.
"Атлетик" поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры и отстает от зоны Лиги Чемпионов на одно очко. "Леванте" остался на 12-й позиции.
"Атлетик" – "Леванте" - 2:1 (0:1)
Голы: Постиго, 45 - 0:1, Муниаин, 57 - 1:1, Капа, 88 - 2:1
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Капа, Йерай Альварес, Унаи Лопес (Сан Хосе, 67), Кордоба (Ибаи Гомес, 46), Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Гранада
|13
|20
|8
|Валенсия
|13
|20
|9
|Хетафе
|12
|19
|10
|Вильярреал
|13
|18
|11
|Осасуна
|12
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|12
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6