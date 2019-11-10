"Атлетик" одержал волевую победу над "Леванте", забив победный гол на 88-й минуте

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"Атлетик" одержал волевую победу над "Леванте", забив победный гол на 88-й минуте

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Леванте" со счетом 2:1. В концовке первого тайма гости открыли счет, отличился Серхио Постиго. Впрочем, во второй половине встречи баски добыли победу благодаря голам Икера Муниаина и Андера Капы.

"Атлетик" поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры и отстает от зоны Лиги Чемпионов на одно очко. "Леванте" остался на 12-й позиции.

"Атлетик" – "Леванте" - 2:1 (0:1)
Голы: Постиго, 45 - 0:1, Муниаин, 57 - 1:1, Капа, 88 - 2:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Капа, Йерай Альварес, Унаи Лопес (Сан Хосе, 67), Кордоба (Ибаи Гомес, 46), Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 87).

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