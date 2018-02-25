"Атлетик" одержал волевую победу над "Малагой"

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"Атлетик" одержал волевую победу над "Малагой"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетик" победил "Малагу". Счет открыл Юссеф Эн-Несири, но затем победу баскам принесли голы Маркеля Сусаеты и Микеля Сан Хосе. Благодаря этой победе "Атлетик" поднялся на 12 место в Ла Лиге, "Малага" осталась на последней позиции.

"Атлетик" – "Малага" - 2:1 (2:1)
Голы: Эн-Несири, 13 - 0:1, Сусаета, 17 - 1:1, Сан Хосе, 44 - 2:1

"Атлетик": Аррисабалага, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ (Саборит, 75), Де Маркос, Мартинес, Сан Хосе, Беньят (Иньяки Уильямс, 83), Рауль Гарсия, Сусаета, Кордоба (Итурраспе, 66), Адурис.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес (Буэно, 82), Росалес, Диего Гонсалес, Гонсалес (Ласен, 36), Итурра, Чори Кастро, Лестьенн (Ролан, 58), Идейе, Эн-Несири.

Удаление: Эн-Несири (84). 

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