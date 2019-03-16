"Атлетик" одолел "Атлетико" в 28-м туре Примеры (видео голов)
В рамках 28-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на выезде проиграл "Атлетику" из Бильбао со счётом 0:2.
Победу баскам принесли голы Иньяки Уильямса и Кенана Кодро, которые отличились в последней четверти матча.
"Атлетик" – "Атлетико" - 2:0
Голы: Иньяки Уильямс, 73 - 1:0, Кодро, 85 - 2:0.
"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Нуньес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Кодро, 85), Ибаи Гомес (Иньиго Лекуэ, 90), Дани Гарсия, Сан Хосе, Муниаин (Кордоба, 71), Иньяки Уильямс.
"Атлетико": Облак, Хуанфран (Корреа, 80), Хименес, Годин, Сауль, Коке, Родри Эрнандес, Парти, Диего Коста, Мората, Гризманн.
После этой игры "Атлетико" остался на втором месте в турнирной таблице первенства, а "Атлетик" поднялся на девятую позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|28
|36
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22