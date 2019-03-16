"Атлетик" одолел "Атлетико" в 28-м туре Примеры (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на выезде проиграл "Атлетику" из Бильбао со счётом 0:2.

Победу баскам принесли голы Иньяки Уильямса и Кенана Кодро, которые отличились в последней четверти матча.

"Атлетик" – "Атлетико" - 2:0

Голы: Иньяки Уильямс, 73 - 1:0, Кодро, 85 - 2:0.

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Нуньес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Кодро, 85), Ибаи Гомес (Иньиго Лекуэ, 90), Дани Гарсия, Сан Хосе, Муниаин (Кордоба, 71), Иньяки Уильямс.

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Корреа, 80), Хименес, Годин, Сауль, Коке, Родри Эрнандес, Парти, Диего Коста, Мората, Гризманн.

После этой игры "Атлетико" остался на втором месте в турнирной таблице первенства, а "Атлетик" поднялся на девятую позицию.

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