"Атлетик" одолел худшую команду Примеры

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на выезде минимально обыграл "Уэску". Единственный гол в этом матче забил Рауль Гарсия, реализовавший пенальти в середине первого тайма.

"Уэска" – "Атлетик" - 0:1

Гол: Рауль Гарсия, 19 (пенальти) - 0:1.

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Диегес (Феррейро, 68), Эррера (Аньор, 58), Галан, Ривера, Гомес, Авила (Эрнандес, 72), Гальего.

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Сан Хосе, Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 86), Сусаета (Ибаи Гомес, 68), Муниаин (Кордоба, 74), Иньяки Уильямс.

Благодаря этой победе "Атлетик" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Уэска" осталась на 20-й позиции.

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