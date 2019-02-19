"Атлетик" одолел худшую команду Примеры
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на выезде минимально обыграл "Уэску". Единственный гол в этом матче забил Рауль Гарсия, реализовавший пенальти в середине первого тайма.
"Уэска" – "Атлетик" - 0:1
Гол: Рауль Гарсия, 19 (пенальти) - 0:1.
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Диегес (Феррейро, 68), Эррера (Аньор, 58), Галан, Ривера, Гомес, Авила (Эрнандес, 72), Гальего.
"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Сан Хосе, Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 86), Сусаета (Ибаи Гомес, 68), Муниаин (Кордоба, 74), Иньяки Уильямс.
Благодаря этой победе "Атлетик" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Уэска" осталась на 20-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18