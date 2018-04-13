"Атлетик" определился с новым главным тренером

"Атлетик" из Бильбао определился с новым главным тренером, сообщает Marca.

По сведениям издания, летом команду возглавит экс-наставник "Сельты" и "Севильи" Эдуардо Бериццо, который сейчас является безработным.

Отмечается, что стороны уже согласовали условия сотрудничества. О назначении аргентинского специалиста "Атлетик" объявит в ближайшее время.

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