"Атлетик" переиграл "Леванте" в матче 30-го тура Примеры

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"Атлетик" переиграл "Леванте" в матче 30-го тура Примеры

"Атлетик" обыграл "Леванте" в матче 30-го тура чемпионата Ла Лиги.

Победный гол забил нападающий Икер Муниаин.

"Атлетик" - "Леванте" - 3:2 (2:0)

Голы: Берчиче, 5 - 1:0, Фернандес, 27 (в свои ворота) - 2:0, Рохер, 51 (с пенальти) - 2:1, Кабако, 89 - 2:2, Икер Муниаин, 90+3 (с пенальти) - 3:2. 

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Ибаи Гомес, 72), Альварес, Рауль Гарсия (Икер Муниаин, 58), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 79), Иньяки Уильямс, Кордоба.

"Леванте": Фернандес, Коке (Луна, 65), Везу (Саймон, 80), Кабако, Постиго, Пьер, Рочина (Майораль, 69), Кампанья, Рохер, Хасон, Моралес.

"Атлетик" с 43 баллами занял 7 строчку чемпионата Испании, "Леванте", имея в активе 32 очка, занимает 15 место. 

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