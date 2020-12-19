"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры
В стартовом матче 14-го тура испанской Примеры "Атлетик" одержал победу над "Уэской".
Благодаря победе "Атлетик" поднялся на девятое место. "Уэска" остается последней.
"Атлетик" - "Уэска" 2:0
Гол: Кодро (пен), 86 - 1:0, Нуньес, 90 - 2:0
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Капа (Де Маркос, 71), Весга, Дани Гарсия (Венседор, 46), Муниаин (Сансет, 82), Беренгер, Вильялибре (Кодро, 66), Уильямс (Морсильо, 82).
"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 22), Пулидо, Галан, Москера, Гарсия (Дани Эскриче, 73), Онтиверос, Микель Рико (Думбия, 61), Феррейро (Сеоане, 72), Окадзаки (Рафа Мир, 61).
Удаление: Пулидо (86).
Читайте также: "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Вулверхэмптон" нацелился на нападающего "Ливерпуля"
-
"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры
-
Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги
-
Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"
-
"Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко
-
Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Спартак"
-
Маккенни стал футболистом года в США
-
Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года
-
Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
-
Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
-
Месси получил награду от князя Монако
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14