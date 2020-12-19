"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры

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"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры

В стартовом матче 14-го тура испанской Примеры "Атлетик" одержал победу над "Уэской".

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на девятое место. "Уэска" остается последней.

"Атлетик" - "Уэска" 2:0

Гол: Кодро (пен), 86 - 1:0, Нуньес, 90 - 2:0

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Капа (Де Маркос, 71), Весга, Дани Гарсия (Венседор, 46), Муниаин (Сансет, 82), Беренгер, Вильялибре (Кодро, 66), Уильямс (Морсильо, 82).

"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 22), Пулидо, Галан, Москера, Гарсия (Дани Эскриче, 73), Онтиверос, Микель Рико (Думбия, 61), Феррейро (Сеоане, 72), Окадзаки (Рафа Мир, 61).

Удаление: Пулидо (86).

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