"Атлетик" победил "Алавес", "Вильярреал" упустил победу над "Депортиво"

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"Атлетик" победил "Алавес", "Вильярреал" упустил победу над "Депортиво"

Завершились два матча 18-го тура чемпионата Испании. "Атлетик" дома был сильнее "Алавеса", "Вильярреал" на своем поле не сумел переиграть "Депортиво".

"Атлетик" – "Алавес" - 2:0 (1:0)
Голы: Эчейта, 8 - 1:0, Адурис, 64 (с пенальти) - 2:0

"Атлетик": Эррерин, Эчейта, Саборит, Де Маркос (Иньиго Лекуэ, 83), Лапорт, Итурраспе, Микель Рико, Рауль Гарсия (Беньят, 80), Сусаета, Иньяки Уильямс, Адурис (Сабин Мерино, 90).

"Алавес": Пачеко, Руано, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Пина (Медран, 66), Ману Гарсия, Бурги (Кркич, 21), Ибаи Гомес (Собрино, 72), Педраса, Мунир.

"Вильярреал" – "Депортиво" - 1:1 (1:0)
Голы: Унал, 30 - 1:0, Андоне, 84 - 1:1

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Форнальс, Кастильехо (Черышев, 64), Раба (Чука, 76), Бакка, Унал.

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Борхес, Гильерме, Москера (Борха Валье, 78), Хиль (Чолак, 60), Адриан (Гама, 85), Андоне.

Не пропустите: Адурис является лидером Ла Лиги по числу голов с пенальти в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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