"Атлетик" победил "Гранаду" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

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"Атлетик" победил "Гранаду" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Гранаду" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Икер Муниаин. Ответная игра пройдет 5 марта.

В другом полуфинале встретятся "Реал Сосьедад" и "Мирандес". Первый матч состоится 13 февраля, ответный - 4 марта.

"Атлетик" – "Гранада" - 1:0 (1:0)
Гол: Муниаин, 42 - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 67), Весга, Муниаин, Дани Гарсия (Сан Хосе, 84), Капа, Уильямс.

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