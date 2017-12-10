"Атлетик" победил "Леванте"

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"Атлетик" победил "Леванте"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде добился победы над "Леванте". Счет в этом поединке открыл Арис Адурис. Во второй половине поражение уравнял Эмерик Лапорт, забивший гол в свои ворота. Победу баскам принес также автогол. Мяч в свои ворота отправил Серхио Постиго.

"Леванте" – "Атлетик" - 1:2 (0:1)
Голы: Адурис, 5 (с пенальти) - 0:1, Лапорт, 73 (автогол) - 1:1, Постиго, 79 (автогол) - 1:2

"Леванте": Оласабаль, Мур (Иви Лопес, 46), Постиго, Родригес, Тоньо, Сиди Эль-Хасен (Боатенг, 37), Джейсон, Кампанья, Барди, Моралес, Унал.

"Атлетик": Аррисабалага, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Баленсиага, Микель Рико, Микель Весга, Де Маркос (Сабин Мерино, 89), Рауль Гарсия, Сусаета (Саборит, 82), Адурис (Иньяки Уильямс, 71).

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