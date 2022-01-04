"Атлетик" победил "Осасуну" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1.

Победу баскскому клубу принес Ойан Сансет, который сделал хет-трик. В составе хозяев отличился Кике Гарсия.

"Атлетик", набрав 27 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 22 очками осталась на 14-й позиции.

"Осасуна" – "Атлетик" - 1:3 (1:2)

Голы: Кике Гарсия, 10 - 1:0, Сансет, 16 - 1:1, Сансет, 25 - 1:2, Сансет, 68 - 1:3

"Осасуна": Эррера, Видаль (Роберто Торрес, 64), Хуан Крус, Унаи Гарсия (Чими Авила, 74), Давид Гарсия, Хосе Анхель, Торро, Рубен Гарсия (Мартинес, 74), Монкайола, Кике Гарсия, Будимир (Барха, 64).

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 75), Венседор, Сансет, Беренгер (Уильямс, 75), Уильямс, Муниаин.

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