"Атлетик" победил "Осасуну" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1.
Победу баскскому клубу принес Ойан Сансет, который сделал хет-трик. В составе хозяев отличился Кике Гарсия.
"Атлетик", набрав 27 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 22 очками осталась на 14-й позиции.
"Осасуна" – "Атлетик" - 1:3 (1:2)
Голы: Кике Гарсия, 10 - 1:0, Сансет, 16 - 1:1, Сансет, 25 - 1:2, Сансет, 68 - 1:3
"Осасуна": Эррера, Видаль (Роберто Торрес, 64), Хуан Крус, Унаи Гарсия (Чими Авила, 74), Давид Гарсия, Хосе Анхель, Торро, Рубен Гарсия (Мартинес, 74), Монкайола, Кике Гарсия, Будимир (Барха, 64).
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 75), Венседор, Сансет, Беренгер (Уильямс, 75), Уильямс, Муниаин.
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|4
|Севилья
|20
|35
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|Гранада
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|20
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
|14