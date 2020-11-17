"Атлетик" подписал новый контракт с Нуньесом до 2025 года

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Прежний контракт истекал через два сезона.

В предыдущем соглашении присутствовал пункт о выкупе за 30 млн евро. В новом контракте такой опции нету.

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