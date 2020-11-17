"Атлетик" подписал новый контракт с Нуньесом до 2025 года

Теги атлетик бильбаоунаи нуньес

"Атлетик" подписал новый контракт с Нуньесом до 2025 года

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Прежний контракт истекал через два сезона.

В предыдущем соглашении присутствовал пункт о выкупе за 30 млн евро. В новом контракте такой опции нету.

А еще: Облак рискует пропустить матч "Атлетико" - "Барселона"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов