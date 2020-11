"Атлетик" подписал новый контракт с Нуньесом до 2025 года

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Прежний контракт истекал через два сезона.

@unainunez30, a lion until 2⃣0⃣2⃣5⃣!



