"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги

Стали известны результаты всех матчей 20-го тура Ла Лиги. "Атлетик" после победы в Суперкубке не стал долго праздновать и решительно вернулся в погоню за лидерами. Баски уничтожили у себя дома "Хетафе" со счетом 5:1. "Реал" все еще старается подняться выше, на выезде был повержен "Алавес" 4:1. Однако, пока никто не может догнать "Атлетико". Команда Симеоне набрала ход и одержала очередную победу. На этот раз пала "Валенсия" Черышева. "Матрасники" дома победили 3:1. Представляем все результаты 20-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:



"Леванте" - "Вальядолид" - 2:2

"Уэска" - "Вильярреал" - 0:0

"Севилья" - "Кадис" - 3:0

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:2

"Алавес" - "Реал" - 1:4

"Осасуна" - "Гранада" - 3:1

"Эльче" - "Барселона" - 0:2

"Сельта" - "Эйбар" - 1:1

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:1

"Атлетик" - "Хетафе" - 5:1

Турнирная таблица: "Атлетико" (47), "Реал" (40), "Барселона" (37), "Севилья" (36), "Вильярреал" (34), "Реал Сосьедад" (31), "Гранада" (28), "Бетис" (27), "Атлетик" (24), "Сельта" (24), "Кадис" (24), "Леванте" (23), "Хетафе" (23), "Валенсия" (20), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20), "Осасуна" (19), "Алавес" (18), "Эльче" (17),"Уэска" (13).