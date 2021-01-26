"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги
Стали известны результаты всех матчей 20-го тура Ла Лиги. "Атлетик" после победы в Суперкубке не стал долго праздновать и решительно вернулся в погоню за лидерами. Баски уничтожили у себя дома "Хетафе" со счетом 5:1. "Реал" все еще старается подняться выше, на выезде был повержен "Алавес" 4:1. Однако, пока никто не может догнать "Атлетико". Команда Симеоне набрала ход и одержала очередную победу. На этот раз пала "Валенсия" Черышева. "Матрасники" дома победили 3:1. Представляем все результаты 20-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Леванте" - "Вальядолид" - 2:2
"Уэска" - "Вильярреал" - 0:0
"Севилья" - "Кадис" - 3:0
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:2
"Алавес" - "Реал" - 1:4
"Осасуна" - "Гранада" - 3:1
"Эльче" - "Барселона" - 0:2
"Сельта" - "Эйбар" - 1:1
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:1
"Атлетик" - "Хетафе" - 5:1
Турнирная таблица: "Атлетико" (47), "Реал" (40), "Барселона" (37), "Севилья" (36), "Вильярреал" (34), "Реал Сосьедад" (31), "Гранада" (28), "Бетис" (27), "Атлетик" (24), "Сельта" (24), "Кадис" (24), "Леванте" (23), "Хетафе" (23), "Валенсия" (20), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20), "Осасуна" (19), "Алавес" (18), "Эльче" (17),"Уэска" (13).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14