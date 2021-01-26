"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги

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"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла ЛигиСтали известны результаты всех матчей 20-го тура Ла Лиги. "Атлетик" после победы в Суперкубке не стал долго праздновать и решительно вернулся в погоню за лидерами. Баски уничтожили у себя дома "Хетафе" со счетом 5:1. "Реал" все еще старается подняться выше, на выезде был повержен "Алавес" 4:1. Однако, пока никто не может догнать "Атлетико". Команда Симеоне набрала ход и одержала очередную победу. На этот раз пала "Валенсия" Черышева. "Матрасники" дома победили 3:1. Представляем все результаты 20-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Леванте" - "Вальядолид" - 2:2
"Уэска" - "Вильярреал" - 0:0
"Севилья" - "Кадис" - 3:0
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:2
"Алавес" - "Реал" - 1:4
"Осасуна" - "Гранада" - 3:1
"Эльче" - "Барселона" - 0:2
"Сельта" - "Эйбар" - 1:1
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:1
"Атлетик" - "Хетафе" - 5:1

Турнирная таблица: "Атлетико" (47), "Реал" (40), "Барселона" (37),  "Севилья" (36), "Вильярреал" (34), "Реал Сосьедад" (31), "Гранада" (28), "Бетис" (27), "Атлетик" (24), "Сельта" (24), "Кадис" (24), "Леванте" (23), "Хетафе" (23), "Валенсия" (20), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20), "Осасуна" (19), "Алавес" (18), "Эльче" (17),"Уэска" (13).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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