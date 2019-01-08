"Атлетик" покинул зону вылета, обыграв "Сельту"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:1. Победу баскам принесли голы Икера Муниаина и Иньяки Уильямса. У "кельтов" отличился Фран Бельтран.

СЕЛЬТА - АТЛЕТИК: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Благодаря этой победе "Атлетик" поднялся на 17 место, покинув зону вылета. "Сельта" осталась на 14-й позиции.

"Сельта" – "Атлетик" - 1:2 (1:1)

Голы: Муниаин, 19 - 0:1, Бельтран, 45 - 1:1, Иньяки Уильямс, 54 - 1:2

"Сельта": Бланко, Кабраль, Жунка, Мальо, Араухо, Лоботка (Систо, 64), Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран (Юльсагер, 80), Буфаль (Эккерт, 74), Макси Гомес.

"Атлетик": Эррерин, Мартинес, Нуньес, Берчиче, Де Маркос, Муниаин, Дани Гарсия (Сан Хосе, 76), Кордоба (Баленсиага, 89), Беньят, Капа, Иньяки Уильямс (Адурис, 67).

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