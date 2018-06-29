"Атлетик" покупает защитника ПСЖ

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"Атлетик" покупает защитника ПСЖ

"Атлетик" согласовал переход защитника ПСЖ Юри Берчиче, сообщает ESPN.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 25 миллионов евро. 28-летний футболист заключит с клубом из Бильбао контракт до 2022 года.

Берчиче выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 32 матча и забил 2 гола.

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