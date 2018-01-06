"Атлетик" препятствует переходу Аррисабалаги в "Реал"

"Атлетик" препятствует переходу вратаря Кепы Аррисабалаги в мадридский "Реал", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, клуб из Бильбао запретил 23-летнему стражу ворот проходить медобследование в стане "сливочных".

Баски настаивают на том, чтобы сначала за Аррисабалагу была заплачена сумма отступных в размере 20 миллионов евро, а уже потом проводились остальные процедуры.

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