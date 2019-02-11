"Атлетик" прервал блестящую серию "Барселоны", длившуюся ровно год

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"Атлетик" прервал блестящую серию "Барселоны", длившуюся ровно год

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях сыграла вничью с "Атлетиком" из Бильбао со счётом 0:0.

Таким образом, как сообщает Opta, баски прервали блестящую серию каталонцев. Дело в том, что до вышеуказанного матча "сине-гранатовые" забивали в 37 играх Примеры подряд.

Примечательно, что серия "Барсы" была прервана ровно через год. Последний раз сопернику "блауграны" удавалось не пропустить 11 февраля 2018 года. Тогда в поединке с будущим чемпионом выстоял "Хетафе" (0:0).

По итогам 23 туров подопечные Эрнесто Вальверде лидируют в турнирной таблице первенства, опережая идущий вторым "Реал" на 6 очков.

Не пропустите видеообзор матча "Атлетик" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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