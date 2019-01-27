"Атлетик" продлил беспроигрышную серию, обыграв "Бетис"

В 21-м туре чемпионата Испании "Атлетик" Бильбао на своем поле победил "Бетис" со счетом 1:0. Победу баскам принес гол Икер Муниаина, который был забит в середине первого тайма. Этот успех позволил "Атлетику" продлить беспроигрышную серию в Примере до семи матчей.

После матча "Атлетик" поднялся на 11 место в турнирной таблице Примеры, "Бетис" остался на восьмой позиции.

В еще одном матче тура "Реал Сосьедад" не сумел обыграть худшую команду чемпионата "Уэску", сыграв с ней вничью 0:0.

"Атлетик" – "Бетис" - 1:0 (1:0)

Гол: Муниаин, 21 - 1:0

"Атлетик": Эррерин, Мартинес, Альварес, Берчиче, Де Маркос, Кордоба (Баленсиага, 70), Сан Хосе, Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Дани Гарсия, Капа, Иньяки Уильямс (Гурусета, 86).

"Бетис": Лопес, Феддаль, Сидней, Барраган (Тельо, 58), Манди, Каналес, Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Морон (Леон, 75).

"Реал Сосьедад" – "Уэска" - 0:0

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