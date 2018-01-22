"Атлетик" продлил контракт с Аррисабалагой и установил за него новую сумму отступных

"Атлетик" из Бильбао продлил контракт со своим голкипером Кепой Аррисабалагой, которым активно интересовался мадридский "Реал".

Как информирует официальный сайт баскского клуба, новое соглашение с 23-летним вратарем рассчитано до конца сезона 2024-2025. Сумма отступных за футболиста была увеличена до 80-ти миллионов евро.

Напомним, Роналду готов пойти на снижение своих финансовых аппетитов ради ухода из "Реала". | soccernews.ru