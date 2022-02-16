"Атлетик" продлил контракт с Дани Гарсией

Фото: инстаграм "Атлетика"\Автор неизвестен

"Атлетик" Бильбао официально объявил о подписании нового соглашения с 31-летним центральным полузащитником команды Дани Гарсией.

Как сообщает пресс-служба баскского клуба, новый контракт рассчитан до лета 2024 года.

Прошлое соглашение с футболистом действовало до 2022 года. Напомним, что "Атлетик" купил Гарсию в 2018 году из "Эйбара".

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

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