"Атлетик" продлил контракт с Эчейтой

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"Атлетик" продлил контракт с Эчейтой

Защитник Хавьер Эчейта подписал новый контракт с "Атлетиком", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2019 года. Сумма отступных в контракте игрока составит 40 миллионов евро.

30-летний Эчейта выступает за "Атлетик" с 2008 по 2010 годы, а также с 2013 года, провел за клуб 133 матча и забил 7 голов. Также играл за "Картахену" и "Эльче". Сыграл 1 матч за сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Напомним, что "Атлетик" является соперником "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы. 

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