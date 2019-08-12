"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

"Атлетик" из Бильбао на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Иньяки Уильямсом.

Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Сумма отступных в договоре футболиста выросла с 88 до 135 миллионов евро.

25-летний Уильямс находится в структуре "Атлетика" с 2012 года, за основную команду дебютировал в декабре 2014 года.

С тех пор форвард провёл за басконцев 204 матча, забил 49 голов и сделал 27 ассистов.

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