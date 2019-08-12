"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года
"Атлетик" из Бильбао на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Иньяки Уильямсом.
Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Сумма отступных в договоре футболиста выросла с 88 до 135 миллионов евро.
25-летний Уильямс находится в структуре "Атлетика" с 2012 года, за основную команду дебютировал в декабре 2014 года.
С тех пор форвард провёл за басконцев 204 матча, забил 49 голов и сделал 27 ассистов.
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|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
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