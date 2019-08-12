"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

Теги атлетик бильбаоиньяки уильямс

"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

"Атлетик" из Бильбао на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Иньяки Уильямсом.

Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Сумма отступных в договоре футболиста выросла с 88 до 135 миллионов евро.

25-летний Уильямс находится в структуре "Атлетика" с 2012 года, за основную команду дебютировал в декабре 2014 года.

С тех пор форвард провёл за басконцев 204 матча, забил 49 голов и сделал 27 ассистов.

Не пропустите: Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Малком не исключил возможность выступления за сборную России

Малком не исключил возможность выступления за сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов