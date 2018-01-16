"Атлетик" продлил контракт с Лекуэ

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"Атлетик" продлил контракт с Лекуэ

"Атлетик" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Иньиго Лекуэ.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

В новом контракте 24-летнего футболиста с баскским клубом прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро, но в будущем она может быть увеличена до 50 миллионов.

В этом сезоне Лекуэ сыграл за "Атлетик" 26 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. 

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