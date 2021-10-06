"Атлетик" продлил контракт с опытным защитником
Фото: инстаграм Юри Берчиче/Автор неизвестен
Бильбаоский "Атлетик" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юри Берчиче.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.
31-летний Берчиче перешел в "Атлетик" летом 2018 года из ПСЖ за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он пока что не провел ни одного матча, так как восстанавливается после травмы.
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