"Атлетик" продлил контракт с опытным защитником

Теги атлетик бильбаоюри берчиче

"Атлетик" продлил контракт с опытным защитником

Фото: инстаграм Юри Берчиче/Автор неизвестен

Бильбаоский "Атлетик" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юри Берчиче.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года.

31-летний Берчиче перешел в "Атлетик" летом 2018 года из ПСЖ за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он пока что не провел ни одного матча, так как восстанавливается после травмы. 

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