"Атлетик" продлил контракт с ветераном команды
Пресс-служба бильбаоского "Атлетика" в официальном Twitter объявила о продлении контракта с полузащитником Раулем Гарсией.
Новое соглашение между футболистом и баскским клубом будет действовать до лета 2022 года.
Raúl García renueva hasta 2022, con opción a otra temporada más en función de una serie de objetivos.— Athletic Club (@AthleticClub) February 24, 2021
Todos los detalles #RaúlGarcía2022 #AthleticClub
34-летний Гарсия выступает за "Атлетик" с 2015 года. Всего он провел за клуб 238 матчей во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 33 результативные передачи. Ранее он играл за "Осасуну" и "Атлетико". За сборную Испании сыграл два матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, финалист Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14