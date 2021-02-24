"Атлетик" продлил контракт с ветераном команды

Пресс-служба бильбаоского "Атлетика" в официальном Twitter объявила о продлении контракта с полузащитником Раулем Гарсией.

Новое соглашение между футболистом и баскским клубом будет действовать до лета 2022 года.

Raúl García renueva hasta 2022, con opción a otra temporada más en función de una serie de objetivos.



Todos los detalles #RaúlGarcía2022 #AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) February 24, 2021

34-летний Гарсия выступает за "Атлетик" с 2015 года. Всего он провел за клуб 238 матчей во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 33 результативные передачи. Ранее он играл за "Осасуну" и "Атлетико". За сборную Испании сыграл два матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, финалист Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Президент Аргентины заказал у Месси самолет за 160 тысяч долларов. | http://soccernews.ru