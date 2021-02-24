"Атлетик" продлил контракт с ветераном команды

Теги атлетик бильбаорауль гарсия

"Атлетик" продлил контракт с ветераном команды

Пресс-служба бильбаоского "Атлетика" в официальном Twitter объявила о продлении контракта с полузащитником Раулем Гарсией.

Новое соглашение между футболистом и баскским клубом будет действовать до лета 2022 года.

34-летний Гарсия выступает за "Атлетик" с 2015 года. Всего он провел за клуб 238 матчей во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 33 результативные передачи. Ранее он играл за "Осасуну" и "Атлетико". За сборную Испании сыграл два матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, финалист Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Президент Аргентины заказал у Месси самолет за 160 тысяч долларов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Спартаке" сказали, когда Промес подпишет контракт

В "Спартаке" сказали, когда Промес подпишет контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов