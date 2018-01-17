"Атлетик" продлил Уильямса

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"Атлетик" продлил Уильямса

"Атлетик" объявил о продлении контракта с нападающим Иньяки Уильямсом, сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2025 года.

Сумма отступных составляет 80 миллионов евро, но она может вырасти до 108 миллионов.

23-летний Уильямс выступает за "Атлетик" с 2014 года, провел за клуб 132 матча и забил 28 голов. Сыграл 1 матч за сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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