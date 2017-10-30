"Атлетик" продлил Унаи Нуньеса

"Атлетик" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Унаи Нуньесом.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Нуньес является воспитанником "Атлетика", дебютировал за основную команду басков в августе этого года, в его активе 10 матчей.

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