"Атлетик" проиграл "Гранаде" в 1-м туре Примеры

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"Атлетик" проиграл "Гранаде" в 1-м туре Примеры

В рамках 1-го тура испанской Примеры "Атлетик" уступил "Гранаде".

"Гранада" - "Атлетик" 2:0

Голы: Эррера, 49 - 1:0, Милья, 53 - 2:0

"Гранада": Руй Силва, Фулькье, Дуарте, Херман Санчес, Нева, Милья (Диас, 89), Эррера (Кенеди, 80), Пуэртас, Монторо (Гоналон, 62), Мачис (Вико, 62), Сольдадо (Азиз, 80).

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Йерай Альварес, Капа (Уильямс, 56), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 73), Весга (Унаи Лопес, 56), Муниаин (Сансет, 73), Дани Гарсия (Венседор, 80), Морсильо, Мартинес.

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