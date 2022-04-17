"Атлетик" проиграл "Сельте" в Ла Лиге

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"Атлетик" проиграл "Сельте" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Сельта" на выезде обыграла "Атлетик" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Яго Аспаса и Франа Бельтрана.

"Сельта", набрав 39 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 45 очками остался на восьмой позиции.

"Атлетик" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 11 - 0:1, Бельтран, 37 - 0:2

"Атлетик": Симон, Печа, Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга (Саррага, 46), Венседор, Сансет (Уильямс, 46), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 46; Серрано, 72), Муниаин (Рауль Гарсия, 68).

"Сельта": Дитуро, Васкес (Мурильо, 72), Араухо, Айду, Галан, Домингес, Денис Суарес (Солари, 88), Мендес, Серви (Тапия, 73), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Нолито, 72).

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