"Атлетик" провёл 200-ю нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории
В матче четвёртого тура Примеры "Атлетик" в гостях разошёлся миром с "Мальоркой".
Игра завершилась нулевой ничьей, которая стала для команды из Бильбао 200-й в рамках чемпионата Испании.
Как сообщает Opta, это второй показатель в истории. Больше безголевых матчей на счету только "Эспаньола" (201).
Не пропустите видеообзор матча "Мальорка" - "Атлетик". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0