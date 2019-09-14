"Атлетик" провёл 200-ю нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории

В матче четвёртого тура Примеры "Атлетик" в гостях разошёлся миром с "Мальоркой".

Игра завершилась нулевой ничьей, которая стала для команды из Бильбао 200-й в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, это второй показатель в истории. Больше безголевых матчей на счету только "Эспаньола" (201).

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